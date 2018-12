Sterlington has 13 first-team selections on the All-District 2-3A squad.

OFFENSIVE MVP — Trey Rugg, Sterlington.

DEFENSIVE MVP — Jared Singleton, Union.

COACH OF THE YEAR — Lee Doty, Sterlington.

FIRST TEAM OFFENSE

OL — Trey Rugg (sr.), Sterlington

OL — Brock Risinger (jr.), Sterlington

QB — Hayes Crockett (jr.), Sterlington

RB — Dallas Reagor (jr.), Sterlington

WR — Clay Vaughn (sr.), Sterlington

RB — Jordan Townsend (jr.), Sterlington

OL — Courtland Nations (sr.), Union

QB — Trent Ginn (so.), Union

RB — Jakias Wallace (sr.), Union

TE — Jason Gales (jr.), Union

RB — Jessie Booker (so.), Wossman

QB — Antrell Green (jr.), Wossman

OL — Grace'son Jackson-Smith (jr.), Wossman

OL — Rayland Coleman (sr.), Wossman

OL — Geor'Terrius Spivey (sr.), Richwood

RB — Ashley Holmes (sr.), Richwood

WR — Calvin Henderson (so.), Richwood

OL — Isaiah Taylor (jr.), Carroll

ATH — Cedric Woods (jr.), Carroll

WR — Derrian Washington (jr.), Madison Parish

KR — Jeterrius Turpin (sr.), Wossman

K — Jacob Green (fr.), Sterlington

FIRST TEAM DEFENSE

LB — Willie Holloway (sr.), Sterlington

LB — Cole Jones (jr.), Sterlington

DL — Justin Fuller (sr.), Sterlington

DL — Colby Rivera (sr.), Sterlington

DB — Trey Eddins (sr.), Sterlington

SS — Reece Brooks (jr.), Sterlington

LB — Jared Singleton (sr.), Union

LB — Trent Tisdale (sr.), Union

LB — Antonio Hunter (sr.), Union

DB — Devontae Dismuke (jr.), Union

DB — Jedonte´ Loggins (jr.), Union

DL — Jacolby Collins (jr.), Wossman

LB — Demarquis Hardwell (sr.), Wossman

LB — Earl Brown (sr.), Wossman

DL — Trandy Williams (jr.), Wossman

DB — Benny Davis (sr.), Richwood

DL — Jacorlos Lenard (sr.), Richwood

DL — Wesley Williams (so.), Richwood

LB — Derrick Conner (so.), Carroll

DB — Xylon Kirkpatrick (sr.), Carroll

DB — Christian Rollins (sr.), Madison Parish

FLEX — Kevin Jackson (sr.), Richwood

PR — Jalon Jones (sr.), Union

P — Clay Vaughn (sr.), Sterlington

SECOND TEAM OFFENSE

OL — Jack Anderson (sr.), Sterlington

OL — Braden Bruscato (jr.), Sterlington

OL — Tyler Hitt (sr.), Sterlington

WR — Layton Rainbolt (jr.), Sterlington

TE — Hixson Street (jr.), Sterlington

RB — Malik Davis (sr.), Sterlington

OL — Alex Hill (sr.), Union

OL — Dalton Hogue (jr.), Union

OL — Brennan Taunton (sr.), Union

RB — Trey Holly (8th), Union

RB — Chris Smith (sr.), Union

WR — Billy Coleman (sr.), Wossman

WR — Dez Watson (jr.), Wossman

WR — Zy Martle (so.), Wossman

OL — Kevin Metoyer (sr.), Wossman

OL — Jacorlos Lenard (sr.), Richwood

QB — Michael Sherman (so.), Richwood

ATH — Benny Davis (sr.), Richwood

WR — Jhamar Forbes (sr.), Carroll

RB — Montrelle Jones (so.), Carroll

QB — Delvin Williams (sr.), Madison Parish

KR — Dankquarius Johnson (sr.), Richwood

K — Ashley Holmes (sr.), Richwood

SECOND TEAM DEFENSE

DL — Luke Carmichael (jr.), Sterlington

DL — Bryce Still (sr.), Sterlington

LB — Tyler Kaffenberger (sr.), Sterlington

DB — Dorian Eddins (jr), Sterlington

DB — Reid Handy (sr.), Sterlington

DL — Idris Enoch (sr.), Sterlington

DL — Kameron Crow (jr.), Union

DB — Taylon Gatson (jr.), Union

DB — Keyshaun Brock (sr.), Union

LB — Rod Williams (sr.), Union

DL — Jason Hausley (jr.), Union

DL — De'Tavion Anthony (sr.), Wossman

DB — Demelius Williams (sr.), Wossman

DB — Isiah Hudson (jr.), Wossman

DB — Kadourian Dougan (sr.), Wossman

DL — Geor'Terrius Spivey (sr.), Richwood

LB — Carderrius Bethley (jr.), Richwood

DB — Jaylon Jones (sr.), Richwood

DL — Ryan Deburr (jr.), Carroll

DL — Jackie Wallace (jr.), Carroll

DL — Jaden Johnson (sr.), Madison Parish

PR — Benny Davis (sr.), Richwood

P — Jackie Wallace (jr.), Carroll