Fred's, a discount chain with locations across the southeastern U.S., said Thursday it will close 159 stores in 13 states.
That's nearly a third of all Fred's stores.
The Memphis, Tenn.-based retailer also announced it would immediately begin clearance sales at another 360 stores as it restructures, according to Atlanta TV station WSB.
A number of other chains have made similar moves in recent months as online merchants such as Amazon continue to take a bite out of traditional brick-and-mortar retailers.
The stores that are closing are expected to wrap up operations by late May.
"After a careful review, we have made the decision to rationalize our footprint by closing underperforming stores, with a particular focus on locations with shorter duration leases," Fred’s CEO Joseph Anto said in a written statement obtained by WSB. "Most of these stores have near‐term lease expirations and limited remaining lease obligations."
Stores set to close, according to fredsinc.com, are:
1544 GREENBRIER LN ANNISTON AL 36207
13254 HWY 411 BRANCHVILLE AL 35120
1683 CENTER POINT PKWY CENTER POINT AL 35215
710 CHEROKEE PLZ CENTRE AL 35960
621 BOLL WEEVIL CIR ENTERPRISE AL 36330
321 N COURT ST FLORENCE AL 35630
4150 FLORENCE BLVD FLORENCE AL 35634
1200 N MCKENZIE STREET FOLEY AL 36535
1477 SUNSET DR GUNTERSVILLE AL 35976
3317 LORNA RD HOOVER AL 35216
3056 ALLISON BONNETT MEMORIAL DR HUEYTOWN AL 35023
622 CHERRY DR LANETT AL 36863
1549 HIGHWAY 5 S MARION AL 36756
1318 S HIGHWAY 21 BYP MONROEVILLE AL 36460
3077 HIGHWAY 431 ROANOKE AL 36274
13150 HIGHWAY 43 RUSSELLVILLE AL 35653
212 W FORT WILLIAMS ST SYLACAUGA AL 35150
65364 HWY 77 TALLADEGA AL 35160
1401 WOODMONT DR TUSCUMBIA AL 35674
3395 HIGHWAY 5 N BRYANT AR 72019
207 S 2ND ST CABOT AR 72023
245 OAK ST CONWAY AR 72032
1125 MORNINGSIDE DR CONWAY AR 72034
430 S BRADLEY AVE EL DORADO AR 71730
2227 N WASHINGTON ST FORREST CITY AR 72335
617 HIGHWAY 62 65 N HARRISON AR 72601
535 N HERVEY ST HOPE AR 71801
2308 S CARAWAY RD JONESBORO AR 72401
1201 HIGHWAY 71 S MENA AR 71953
509 HWY 62 E. MOUNTAIN HOME AR 72653
1705 MALCOLM AVE NEWPORT AR 72112
1324 W KEISER AVE OSCEOLA AR 72370
1723 W KINGSHIGHWAY PARAGOULD AR 72450
1426 W 1ST ST N PRESCOTT AR 71857
3303 W MAIN PL RUSSELLVILLE AR 72801
2706 E RACE AVE SEARCY AR 72143
1110 E ANTIGO ST STAMPS AR 71860
606 E BROADWAY ST WEST MEMPHIS AR 72301
1014 S HUTCHINSON AVE ADEL GA 31620
1602 E SHOTWELL ST BAINBRIDGE GA 39819
790 VETERANS PKWY BARNESVILLE GA 30204
800 COLUMBIA RD BLAKELY GA 39823
5485 NEW JESUP HWY BRUNSWICK GA 31523
325 CURTIS PKWY SE CALHOUN GA 30701
500 US HIGHWAY 19 S CAMILLA GA 31730
550 N MAIN ST CEDARTOWN GA 30125
156 WANDERWAY DR CLEVELAND GA 30528
102 E 14TH AVE CORDELE GA 31015
6179 HIGHWAY 278 NE COVINGTON GA 30014
7230 HIGHWAY 441 N DILLARD GA 30537
767 VETERANS PARKWAY HINESVILLE GA 31313
970 E CHURCH ST JASPER GA 30143
925 E KING AVE KINGSLAND GA 31548
1550 S ZACH HINTON PKWY MCDONOUGH GA 30253
1315 W SCREVEN ST QUITMAN GA 31643
1426 WEST 1ST NORTH RINGGOLD GA 30736
94 UPPER RIVERDALE RD SW RIVERDALE GA 30274
1916 REDMOND CIR NW ROME GA 30165
411 SMITH ST ROYSTON GA 30662
501 S MAIN ST SWAINSBORO GA 30401
2730 E PINETREE BLVD THOMASVILLE GA 31792
3593 CHATTANOOGA RD TUNNEL HILL GA 30755
9215 HIGHWAY 19 N ZEBULON GA 30295
215 BAILEY LN BENTON IL 62812
3129 CANTON PIKE HOPKINSVILLE KY 42240
928 S 12TH ST MURRAY KY 42071
300 HWY 62 W PRINCETON KY 42445
2385 LAKEWAY DR RUSSELL SPRINGS KY 42642
10710 GREENWELL SPRINGS RD BATON ROUGE LA 70814
5751 SHED RD BOSSIER CITY LA 71111
806 VETERANS DR CARENCRO LA 70520
1801 W MAIN STREET FRANKLIN LA 70538
228 W HIGHWAY 30 GONZALES LA 70737
125 HWY 51 NORTH HAMMOND LA 70401
310 E MAIN ST JONESBORO LA 71251
2490 W CONGRESS ST LAFAYETTE LA 70506
2350 STERLINGTON RD MONROE LA 71203
400 DIXIE PLZ NATCHITOCHES LA 71457
4628 HIGHWAY 28 E PINEVILLE LA 71360
5907 OLD MOORINGSPORT RD SHREVEPORT LA 71107
1114 S MAIN ST MARTINVILLE LA 70582
1514 SAMPSON ST WESTLAKE LA 70669
121A SOUTH SPRIGG STREET CAPE GIRARDEAU MO 63701
441 HIGHWAY 53 POPLAR BLUFF MO 63901
107 N MERIDIAN ST ABERDEEN MS 39730
218 S WHITWORTH AVE BROOKHAVEN MS 39601
7261 S SIWELL RD BYRAM MS 39272
306 E SUNFLOWER RD CLEVELAND MS 38732
520 CENTRAL AVE COLDWATER MS 38618
HWY 13 NORTHGATE S/C COLUMBIA MS 39429
304 5TH ST S COLUMBUS MS 39701
201 G ALABAMA ST COLUMBUS MS 39702
2932 HIGHWAY 49 S FLORENCE MS 39073
237 WOODLAND DR FOREST MS 39074
1693 HIGHWAY 90 GAUTIER MS 39553
7616 HIGHWAY 80 GREENVILLE MS 38703
1600 S COLORADO ST GREENVILLE MS 38703
813 W PARK AVE GREENWOOD MS 38930
1000 BROADWAY DR HATTIESBURG MS 39401
148 W VAN DORN AVE HOLLY SPRINGS MS 38635
3031 GOODMAN RD W HORN LAKE MS 38637
225 MEADOWBROOK RD JACKSON MS 39206
540 RAYMOND RD JACKSON MS 39204
302 N MAIN ST LEELAND MS 38756
1700 SIMPSON HWY MAGEE MS 39111
626 22ND AVE S MERIDIAN MS 39301
3176 BIENVILLE BLVD OCEAN SPRINGS MS 39564
2511 INGALLS AVE PASCAGOULA MS 39567
235 GEORGE WALLACE DR PEARL MS 39208
714 PECAN AVE PHILADELPHIA MS 39350
422 W CUNNINGHAM AVE TERRY MS 39170
809 VARSITY DR TUPELO MS 38801
1776 MCCULLOUGH BLVD TUPELO MS 38801
26591 E MAIN ST WEST POINT MS 39773
1200 JERRY CLOWER BLVD YAZOO CITY MS 39194
988 ERWIN RD DUNN NC 28334
1155 N MAIN ST MARION NC 28752
11931 S 226 HWY SPRUCE PINE NC 28777
700 E CHEROKEE ST WAGONER OK 74467
122 E SHOCKY FERRY RD ANDERSON SC 29624
109 CESTRAIN SQ CHESTER SC 29706
105 B JACOBS HWY CLINTON SC 29325
4905 EMERSON ST HODGES SC 29653
9710 HIGHWAY 81 S IVA SC 29655
119 COLLEGE PARK RD LADSON SC 29456
213 W RUTHERFORD ST LANDRUM SC 29356
315 W FRONT ST LIBERTY SC 29657
401 W MARTINTOWN RD NORTH AUGUSTA SC 29841
1180 FIVE CHOP RD ORANGEBURG SC 29115
310 HAMPTON AVE PICKENS SC 29671
337 E MAIN ST BROWNSVILLE TN 38012
390 HIGHWAY 149 CLARKSVILLE TN 37040
450 HWY 72 WEST COLLIERVILLE TN 38017
260 16TH AVE DAYTON TN 37321
1755 DECHERD BLVD DECHERD TN 37324
805 PENNELL LN DYERSBURG TN 38024
420 W MAIN ST GALLATIN TN 37066
230 BROADWAY HARTSVILLE TN 37074
1688 S HIGHLAND AVE JACKSON TN 38301
3600 MAIN ST JASPER TN 37347
230 E GAY ST LEBANON TN 37087
912 N CHANCERY ST MCMINNVILLE TN 37110
211 THREE OAKS DR MEDINA TN 38355
4280 GETWELL RD MEMPHIS TN 38118
5016 OLD SUMMER RD MEMPHIS TN 38122
700 N MAIN ST MT PLEASANT TN 38474
1664 MIDDLE TENNESSEE BLVD MURFREESBORO TN 37130
122 FIVE RIVERS PLAZA WAY NEWPORT TN 37821
850 VOLUNTEER DR PARIS TN 38242
114 W KNIGHT ST PORTLAND TN 37148
1670 W COLLEGE ST PULASKI TN 38478
399 MULBERRY AVE SELMER TN 38375
1130 S MCCRARY ST WOODBURY TN 37190
601 BROADWAY AVE GLADEWATER TX 75647
605 N HENDERSON BLVD KILGORE TX 75662
1601 S MAIN ST LINDALE TX 75771
1000 S MAIN ST MC GREGOR TX 76657
1803 E GENTRY PKWY TYLER TX 75702
1123 STATE HIGHWAY 110 N WHITEHOUSE TX