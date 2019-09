Check out who are the top performers in Beauregard and Vernon Parish.

Through Week 1

RUSHING YARDS

Caleb Gallashaw, Leesville – 181

Jackson Lewis, East Beauregard – 127

Colby Hollier, South Beaureard – 110

Jalyn Thurman, DeRidder – 109

Cam'ron Williams, Merryville – 102

Greg Jones, Pickering – 89

Christopher Wooten, Pickering – 85

Marlon Freeney, Pickering – 83

Jacob Gimnich, East Beauregard 75

Garrett Cooley, East Beauregard – 71

Kenneth Gooden, DeRidder – 71

Braden Nolen, Rosepine – 70

Jaydon Derouen, South Beauregard – 58

Kane Atkinsin, East Beauregard – 47

D'Ante Gallashaw, Leesville – 44

PASSING YARDS

Ethan Frey, Rosepine – 158

Jacob Mount, Leesville – 157

Blaise Duncan, Merryville – 126

KJ Gooden, DeRidder – 111

Noah Allain, Leesville – 75

Braden Lebato, Pickering – 75

Noah Gill, East Beauregard – 15

Kyler Kibodeaux, South Beauregard – 2

RECEIVING YARDS

Darius Sawyer, Leesville – 99

Khrystian Hoffpauir, Leesville – 95

Julian Hamilton, Merryville 91

Ashton Broussard, DeRidder – 47

Braden Nolen, Rosepine – 46

Grant Ducote, Rosepine – 44

Jalyn Thurman, DeRidder – 40

Richard Trotter, Pickering – 39

Anthony Mathews, Pickering – 36

Braydin Hutchins, Merryville – 35

Chance Sissom, Rosepine – 32

Cole Donahue, Rosepine – 28

Noah Allain, Leesville – 17

Braden Hammons, East Beauregard – 15

Ross Picou, DeRidder – 14