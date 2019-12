Check hoops results from all around Vernon Parish

EVANS TOURNAMENT

BOYS

Stanley 62, Anacoco 46

Anacoco – Noah Carroll 13

Evans 59, Rosepine 54, 3 OT

Rosepine – Bosley 11, Dudley Dupree 11, Maurice Dowling 12,

Evans – Wyatt Austin 28, Colby Benjamin 25

Anacoco 49, Rosepine 29

Anacoco – Landry Alligood 12

Rosepine – Dudley Dupree 11

Hicks 50, Stanley 40

Hicks – Austin Merchant 17, Skylar Phillips 11, Zayne Earl 10

GIRLS

Stanley 63, Rosepine 57

Stanley – Destiney Jones 31, Makayla Williams 24

Rosepine – Ashlynn Smith 12, Taylor Farris 18

Anacoco 64, Evans 41

Evans – Arianna Williams 14

Anacoco – Cally Hooks 25

Anacoco 63, Zwolle 54

Anacoco – Bailey Davis 19, Emily MacDonald 14, Cally Hooks 13

Zwolle – Shamera Carhee 19, Olivia Sepulvado 19

Hicks 69, Stanley 56

Hicks – Lauren Quinn 26 points, 13 rebounds, Chloe Wilbanks 22

Stanley – Makayla Williams 31, Destiney Jones 15

EAST BEAUREGARD TOURNAMENT

Hornbeck 77, Vinton 53

Hornbeck – Cooper Smith 32, Grady Mitcham 17

SINGER TOURNAMENT

GIRLS

Starks 69, Pickering 37

Pickering – Lauren Mayberry 15

GLENMORA TOURNAMENT

BOYS

Rapides 68, Pitkin 51

Pitkin – Garrett Edwards 19, Zeke Lentz 11

Pickering 67, Glenmora 66

GIRLS

Glenmora 56, Pitkin 37

OTHER SCORES

BOYS

Evadale, Texas 49, Faith Training Christian 29

Walker 77, Leesville 42

Some scores provided by BWS Sports